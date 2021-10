Missbrauch in der Kita - Prozess gegen Ex-Mitarbeiter gestartet

Anzeige

Dresden. Vor dem Dresdner Landgericht hat am Montag der Prozess gegen einen 28-jährigen Erzieher begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, zwischen 2018 und 2020 in einer Dresdner Kindertagesstätte sieben Mädchen im Alter von zwei bis drei Jahren dutzendfach sexuell schwer missbraucht zu haben. Es sei seine Aufgabe als pädagogischer Mitarbeiter gewesen, den Mittagsschlaf der Kinder zu überwachen, sie zu wickeln, umzuziehen und bei Toilettengängen zu begleiten, hieß es.

Eltern wandten sich an die Polizei

Einen Großteil der Taten habe er mit seinem Handy gefilmt. Zudem soll der Angeklagte bereits zwischen 2013 und 2015 ein zu Beginn achtjähriges Mädchen aus seiner Nachbarschaft missbraucht haben. Der 28-Jährige sitzt seit Januar in Untersuchungshaft. Er kündigte am Montag ein umfassendes Geständnis an. Die Jugendschutzkammer schloss daher auf Antrag der Verteidigerin die Öffentlichkeit aus.

Am Rande des Prozesses wurde bekannt, dass sich die Eltern eines Kindes vor etwa einem Jahr mit dem Missbrauchsverdacht an die Polizei gewandt hatten. Daraufhin wurde der Verdächtige am 20. Oktober 2020 noch in der Kita festgenommen. In seiner Wohnung fanden Beamte neben Hinweisen auf die Missbrauchsfälle Tausende Dateien mit Darstellungen des sexuellen Missbrauchs von Kindern, die sich der Angeklagte aus dem Internet beziehungsweise dem Darknet heruntergeladen haben soll.