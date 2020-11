Dreimal an einem Tag erwischt: Wirt ignoriert immer wieder die Corona-Regeln

Anzeige

Anzeige

Lüneburg. Unbelehrbar hat sich am Wochenende ein Gastronom aus Lüneburg (Niedersachsen) gezeigt. Gleich dreimal stellte die Polizei in seinem Café Verstöße gegen die Corona-Verordnung fest, am Ende wurde es den Beamten zu bunt: Der Wirt musste sein Lokal schließen.

Am Samstag gegen 14.15 Uhr fiel Polizisten zum ersten Mal das Café in der Lüneburger Innenstadt auf: An einem Außenausschank verkaufte der Betreiber Heißgetränke. Die Kunden tranken sie laut der Polizei aber unter Sonnenschirmen in unmittelbarer Nähe des Verkaufsstandes – der notwendige Abstand sei nicht eingehalten worden. Die Beamten forderten den Wirt auf, die Schirme einzuklappen und die Kunden auf den notwendigen Abstand hinzuweisen.

Drei Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Knapp drei Stunden später stellten Polizisten fest, dass sich der Gastronom wieder nicht an die Auflagen hielt. Ein erneutes Gespräch führte aber erneut nur zu einer kurzen Einsicht, wie die Polizei mitteilte: Gegen 19.50 Uhr waren sogar die Schirme wieder aufgeklappt, eine Menschentraube stand unmittelbar vor dem Verkaufsstand, Abstände wurden nicht eingehalten.

Anzeige

Der Verkauf wurde daraufhin untersagt und der Wirt musste sein Café schließen. Der Gastronom erhalte nun drei Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung – die dritte sogar wegen vorsätzlichen Verhaltens.