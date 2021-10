Dreifachmörder in den USA mit Hilfe sozialer Medien überführt

Anzeige

Anzeige

Newark. Im US-Staat New Jersey ist ein Mann wegen des Mordes an drei Frauen zu 160 Jahren Haft verurteilt worden. Der 25-Jährige, der seine Opfer über Dating-Apps anlockte, nahm das Urteil am Mittwoch ohne sichtbare Regung entgegen. Im Prozess wurde bekannt, dass Freunde eines Opfers eigene Ermittlungen in den sozialen Medien angestellt hatten, um den Täter zu finden.

Kurz vor der Urteilsverkündung bestritt der Angeklagte eine Verantwortung für die Taten. Er sei hereingelegt worden, sagte er Richter Mark Ali. Verurteilt wurde er für drei Morde, einen versuchten Mord sowie Entführung, Brandstiftung und Störung der Totenruhe.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Täter in Falle gelockt

Die Staatsanwaltschaft legte bei der Verhandlung Beweise dafür vor, dass der damals 20 Jahre alte Verdächtige Dating-Apps nutzte, um die Frauen zu treffen und sie zu erwürgen. Ihre Leichen wurden zwischen September und Dezember 2016 im Norden New Jerseys gefunden. Daten aus dem Mobiltelefon des Angeklagten bewiesen, dass er sich am Ort des Verschwindens der Opfer und den Fundorten ihrer Leichen aufhielt.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, Freunde eines Opfers hätten der Polizei geholfen, den Angeklagten zu finden. Sie verschafften sich Zugang zu den Social-Media-Konten der Frau, richteten ein gefälschtes Konto ein, lockten den Verdächtigen zu einem Treffen und informierten die Polizei. Eine vierte Frau, die das Zusammentreffen mit dem Mann überlebte und im Prozess aussagte, lieferte ebenfalls wichtige Informationen, die den Ermittlern weiterhalfen.