Drei Wochen vor George Floyds Tod: Beschuldigte Polizisten nahmen weiteren Schwarzen grob fest

Drei Wochen vor dem Tod des Afroamerikaners George Floyd haben die am Einsatz beteiligten Polizisten einen weiteren Schwarzen auf grobe Weise in Minneapolis festgenommen. Die örtliche Zeitung Minneapolis Star Tribune veröffentlichte ein Video, das den Vorfall am 3. Mai teilweise zeigt. Darin ist zu sehen wie ein Mann von einem Polizisten zu Boden gedrückt wird, während andere Polizeibeamte daneben stehen.

Laut „Minneapolis Star Tribune“ handelte es sich bei den Polizisten unter anderem um Derek Chauvin sowie seinen Kollegen Thomas Lane und J. Alexander Kueng, die ebenfalls an dem George-Floyd-Einsatz am 25. Mai 2020 beteiligt waren.

Einsatz im Süden der Stadt

Der Vorfall an besagtem 3. Mai ereignete sich, nachdem Chauvin und seine Kollegen nach einem Notruf zu einer Wohnung im Süden von Minneapolis gerufen wurden. Dort sollte eine Frau als Geisel gehalten worden sein.

Als die Polizisten in das Wohnhaus gingen, kam der Afroamerikaner Adrian D. heraus. Die Beamten gaben später an, gedacht zu haben, er sei mit einem Messer bewaffnet gewesen. Daraufhin warfen die Polizisten D. zu Boden. Kueng und Lane legten ihm Handschellen an, Chauvin stand daneben. Wie später herauskam, hatte Adrian D. kein Messer, sondern ein Messerschärfer dabei – mit der vermuteten Geiselnahme hatte er auch nichts zu tun. Er wurde später wieder freigelassen.

Am Montag beginnt das Hauptverfahren gegen Chauvin. Ihm wird unter anderem Mord zweiten Grades vorgeworfen, worauf bis zu 40 Jahre Haft stehen.