Drei weitere Leichen nach Erdrutsch in Kanada entdeckt

Vancouver. Die Zahl der Todesopfer des Erdrutsches im Westen Kanadas ist auf vier gestiegen. Am Mittwoch und Donnerstag seien drei weitere Tote gefunden worden, bestätigte die Gerichtsmedizin am Samstag. Nach einer fünften Leiche werde noch gesucht.

Der Erdrutsch war durch heftige Regenfälle ausgelöst worden und hatte am Montag Felsen und Geröll auf eine Autobahn zwischen Lillooet und Pemberton stürzen lassen. Eine Tote wurde bereits kurz darauf entdeckt.

Die Behörden der Provinz British Columbia kündigten an, wegen der Unwetter sollten Tankstellen in einigen Gebieten an die meisten Privatkunden nur noch 30 Liter Treibstoff abgeben. Nicht unbedingt notwendiger Verkehr werde beschränkt. Das gelte bis voraussichtlich 1. Dezember. Wegen der Unwetter war eine wichtige Pipeline vorsichtshalber geschlossen worden. Das führte zu Sorgen, dass Treibstoffe knapp werden könnten.