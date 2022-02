Drei vermisste Bergsteiger in Griechenland tot aufgefunden

Anzeige

In Griechenland sind die Leichen von drei vermissten Bergsteigern gefunden worden. Eine Suchmannschaft habe am Sonntagnachmittag zunächst einen Helm und eine Jacke der Vermissten und einige Stunden später die drei Leichname gefunden, teilte die Feuerwehr mit. Die Kletterer im Alter zwischen 50 und 55 Jahren waren am Samstagmorgen aufgebrochen, um den 2355 Meter hohen Aroania auf der Peloponnes zu besteigen. Alle sollen erfahrene Bergsteiger gewesen sein.

Die Gruppe hatte ihr Auto im Skigebiet Kalavryta in der Nähe des gleichnamigen Ortes geparkt und den Betreibern des Skigebiets eine Handynummer hinterlassen. Die Betreiber sagten örtlichen Medien, sie hätten am Samstagabend Alarm geschlagen, weil das Auto noch immer auf dem Parkplatz stand. Versuche, die Kontaktnummer anzurufen, blieben erfolglos. Die Feuerwehr stellte daraufhin eine Suchmannschaft zusammen, der 22 Einsatzkräfte, zwei Hubschrauber und Drohnenpiloten angehörten. Medienberichten zufolge wird vermutet, dass die drei Bergsteiger von einer Lawine mitgerissen wurden.