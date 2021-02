Drei Tote und fünf Vermisste nach Erdrutsch in Indonesien

Anzeige

Jakarta. Bei einem Erdrutsch auf dem Gelände einer illegalen Goldmine in Indonesien sind am Donnerstag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Weitere fünf Menschen galten als vermisst. 15 Goldsucher wurden unmittelbar nach dem Unglück im Bezirk Parigi Moutong in der zentralen Provinz Sulawesi aus den Erdmassen befreit, teilte ein Vertreter der örtlichen Suchmannschaften mit.

Bei der Suche nach den Verschütteten wurden zwei Bagger eingesetzt.