Drei Tote bei Hattersheim - Polizei: Es gab Unstimmigkeiten

Wiesbaden/Hattersheim. Nach dem Fund von drei toten Männern in Hessen gehen die Ermittlungen weiter. Dabei habe sich bestätigt, dass sich die Toten kannten, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Zudem habe es "Unstimmigkeiten" zwischen ihnen gegeben. Bei Hattersheim am Main hatten Polizisten am Freitag drei tote Personen gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Ein 57 Jahre alter Tatverdächtiger soll zunächst zwei ihm bekannte Männer erschossen haben - anschließend tötete er sich selbst.

Zeugen hatten "schussähnliche Geräusche" gehört. Im Eingangsbereich eines Firmengebäudes fanden die Ermittler die Leiche eines 51-Jährigen und eines 44-Jährigen. Kurz danach entdeckte ein Zeuge auf der anderen Main-Seite im Bereich einer Schleuse den toten 57-Jährigen - mit Schusswaffe. Das Motiv der Tat war am Samstag weiter unklar.

RND/dpa