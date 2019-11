Drei Obdachlose sterben in Hamburg binnen weniger Tage - Kälte als Grund?

Anzeige

Hamburg. In den vergangenen Tagen sind auf Hamburgs Straßen innerhalb kurzer Zeit drei obdachlose Menschen gestorben. Das teilte die Straßenzeitung "Hinz&Kunzt" auf der Webseite mit. Ein Passant habe am 7. November einen Mann in der Steinstraße gefunden. Eigentlich hatte der Passant Geld spenden wollen. Aber dann musste er den Notruf wählen. Woran der Mann starb, ist bisher unklar. Fremdeinwirkung habe nicht vorgelegen, schreibt das Magazin"Hinz&Kunzt" auf seiner Internetseite. Fakt aber sei: In der Nacht war es mit 3 Grad sehr kalt.

Leblos in einer öffentlichen Toilette

Wenige hundert Meter weiter starb zwei Tage später ein 56-Jähriger. Er sei psychisch krank gewesen und deswegen immer wieder vom sozialpsychiatrischen Sozialarbeiter aufgesucht worden. In Norderstedt sei am gleichen Tag ein langjähriger "Hinz&Kunzt"-Verkäufer leblos in einer öffentlichen Toilette gefunden worden. Bei keinem der Männer sei durch die Obduktion Fremdverschulden festgestellt worden, hieß es. Viele Obdachlose aber würden auch im Winter auf der Straße schlafen. „Hinz & Kunzt“ bittet deshalb, winterfeste Schlafsäcke und Isomatten zu spenden. Das eigene Schlafsack-Lager sei bereits fast leer.

