Drei Obdachlose sterben bei Häuserbrand

Zakopane. Beim Brand eines Hauses im polnischen Zakopane sind drei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Agentur PAP unter Berufung auf die Einsatzkräfte weiter berichtete, war das Feuer in der Nacht zum Samstag in einem denkmalgeschützten Holzgebäude in der Innenstadt des Ferienortes ausgebrochen. Offiziell stand das Haus den Angaben zufolge seit Jahren leer. Bei den Toten handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um Obdachlose. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Es ist bereits das zweite derartige Unglück innerhalb kurzer Zeit. Erst im Februar waren im Stadtzentrum von Zakopane zwei Wohnungslose beim Brand einer anderen Holzvilla ums Leben gekommen. Zakopane liegt rund 90 Kilometer südlich von Krakau (Krakow) und ist das größte Wintersportzentrum in Polen.