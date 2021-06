Drei Menschen in Würzburg erstochen: Verdächtiger war in psychiatrischer Behandlung

Anzeige

Würzburg. Der 24-Jährige, der in Würzburg drei Menschen mit einem Messer getötet und weitere verletzt haben soll, war in psychiatrischer Behandlung. Das gab der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Abend bekannt.

Bei der Attacke wurden nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur drei Menschen getötet und fünf Menschen verletzt. Der Verdächtige wurde festgenommen und durch Schusswaffengebrauch der Polizei verletzt.