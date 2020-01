Drei Lawinen auf Island - Mädchen aus Schneemassen befreit

Anzeige

Anzeige

Reykjavik. Mehrere Lawinen haben eine abgelegene Region auf Island teils unter Schneemassen begraben. Gleich drei größere Lawinen gingen in der Nacht zum Mittwoch in den Westfjorden im Nordwesten des Landes ab, wie die zuständigen Rettungskräfte mitteilten. Zwei der Abgänge trafen das Dorf Flateyri, ein weiterer eine Ortschaft am Fjord Súgandafjördur.

Ein Mädchen im Teenageralter musste in Flateyri aus einem Haus gerettet werden, nachdem die Schneemassen bis in ihr Zimmer gelangt waren. In einem Hafen wurden außerdem mehrere Boote beschädigt. Den Angaben zufolge wurde für die betroffenen Gebiete der Notstand ausgerufen. Vermisst wurde niemand. Berichte über Schwerverletzte gab es ebenfalls nicht.

Großes Unglück in den Neunzigern

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Flateyri hatte im Jahr 1995 ein großes Lawinenunglück erlebt. Damals waren 20 Menschen ums Leben gekommen. Im Anschluss waren Schutzwälle zwischen Berghang und Dorf errichtet worden. Diese sollen isländischen Medienberichten zufolge dafür gesorgt haben, dass diesmal größere Schaden vom Dorf abgewendet werden konnten.

Anzeige

RND/dpa