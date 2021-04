Drei Kinder in Halle rassistisch angegriffen

Anzeige

Halle. Ein 72-Jähriger hat am Samstagabend in Halle (Saale) drei aus Syrien und Afghanistan stammende Kinder im Alter von neun und zehn Jahren rassistisch beleidigt und eine Bierflasche geworfen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann betrunken.

Wegen psychischer Auffälligkeiten sei er in ärztliche Obhut gegeben worden. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen versuchter Körperverletzung und Volksverhetzung.