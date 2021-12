Sohn von „Aschenbrödel“-Prinz Travnicek möchte später auch Märchenprinz werden

Anzeige

Prag. Der tschechische Schauspieler Pavel Travnicek, in Deutschland vor allem als Prinz aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ bekannt, schaut den Märchenfilm nach eigenen Worten auch zusammen mit seinem vierjährigen Sohn. „Mein kleiner Sohn Max ist jetzt in einem Alter, wo er mich im Fernsehen erkennt“, erzählte Travnicek im Gespräch mit „Bild“ (Donnerstag). „Vorher konnte er es sich nicht erklären, wieso eine junge Version von Papa im TV reitet und ich neben ihm auf der Couch sitze.“

Märchenprinz als Beruf

„Aschenbrödel“ habe seinen Sohn auch zu einem Berufswunsch inspiriert: „Max möchte jetzt auch Prinz werden, spielt die Szenen im Kinderzimmer nach“, berichtete Travnicek. „Er wünscht sich zu Weihnachten jetzt genau so ein Pferd wie im Film.“

Der 71-Jährige, der nach seinem Durchbruch in „Aschenbrödel“ in weiteren Märchenfilmen mitspielte, ist in vierter Ehe verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Ende 2016 wurde Max geboren, sein erstes Kind mit Ehefrau Monika. „Es ist wie ein Jungbrunnen für mich, das ist viel besser, als in die Kur zu fahren“, sagte der Schauspieler im Interview. „Dank meines Sohnes bin ich geistig und körperlich fit, fühle mich viel jünger, als ich es im Personalausweis bin.“