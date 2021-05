Dreharbeiten zu Nazi-Kurzfilm lösen Polizeieinsatz aus

Anzeige

Anzeige

Roßbach an der Wied. Ein vermeintliches Treffen von rechtsgerichteten Personen hat die Polizei in Straßenhaus bei Neuwied auf den Plan gerufen. Anwohner hatten die Versammlung am Freitagabend gemeldet, weil Menschen verfassungswidrige Uniformen getragen und verbotene Flaggen gehisst hätten, teilt die Polizei am Samstagmorgen mit.

Vor Ort stellten die Beamten allerdings fest, dass es sich um Dreharbeiten für einen Kurzfilm über Nationalsozialismus handelte. Die aus der Ferne sichtbare Flagge musste abgenommen werden und die Dreharbeiten als solche kenntlich gemacht werden - dann durften die Arbeiten fortgesetzt werden.