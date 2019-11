Dreckige Kleidung, kaputtes Spielzeug: Diese Tafel nimmt keine Weihnachtspäckchen mehr an

Anzeige

Wattenscheid. Die Wattenscheider Tafel verabschiedet sich in diesem Jahr von ihrer großen Weihnachtspäckchen-Aktion. „Leider können wir diese Aktion nicht mehr durchführen, weil unser eigentliches Aufgabenspektrum, Bedürftige mit Lebensmitteln zu unterstützen, derart angewachsen ist, sodass diese Aktion von uns nicht mehr geleistet werden kann“, heißt es offiziell auf der Internetseite der Tafel in Bochum-Wattenscheid.

Doch es steckt wohl noch mehr dahinter. Die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" in Bochum berichtet, Menschen hätten in der Vergangenheit immer wieder Pakete mit zerschlissener, dreckiger Kleidung oder kaputtem Spielzeug abgegeben. „Dafür muss man sich schämen“, zitiert die Zeitung den Tafel-Vorsitzenden Manfred Baasner.

Bis zu 8000 Geschenkpakete hatte die Tafel in Bochum und Wattenscheid den vergangenen Jahren an Bedürftige verteilt. Doch es sei „unfassbar“ gewesen, was da zum Teil zum Vorschein gekommen sei, so Baasner. In die Pakete sei hineingepackt worden, „was sonst wohl auf dem Müll gelandet wäre“.

Zehn Ehrenamtliche kündigen bei der Tafel

Die Pakete waren vorher nicht kontrolliert worden. Fassungslose Gesichter gab es offenbar auch bei den Tafel-Mitarbeitern. Laut Zeitungsbericht hätten sie sich teilweise selbst so sehr geschämt, dass zehn von ihnen frustriert ihre ehrenamtliche Arbeit beendet hätten.

RND/jst