Dramatisches Video: Dreijährige wird von Drachen meterhoch in die Luft gezogen

Anzeige

Anzeige

Hsinchu. Ein dreijähriges Mädchen ist in Taiwan von einem großen Drachen in die Luft gezogen worden. Das Kind hatte sich bei einem Drachenfestival am Sonntag in Hsinchu in dem langen Schweif verfangen und wurde in mehreren Metern Höhe hin- und hergeschleudert, bevor Passanten es in Bodennähe zu fassen bekamen, wie am Montag auf Videos im Internet zu sehen war.

Das völlig verschreckte Kind wurde im Krankenhaus behandelt, erlitt aber nur Abschürfungen in Gesicht und Nacken, wie Taiwans Nachrichtenagentur CNA berichtete. Der lange Schwanz des orangefarbenen Drachens hatte sich offenbar um die Hüfte des 13 Kilogramm schweren Kindes gewickelt und es dann hochgezogen.

Video Drachenfest: Kind durch die Luft gewirbelt 0:37 min Der Schwanz eines Drachens hatte sich offenbar derart fest um das Handgelenk des Mädchens gewickelt, dass sie nicht loslassen konnte. © Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Der Bürgermeister von Hsinchu, Lin Chih-chien, entschuldigte sich für das Unglück und kündigte eine Untersuchung an, um zu verhindern, dass so etwas noch mal passiert.