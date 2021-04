Dramatische Corona-Lage: Inder muss tote Mutter auf Motorrad transportieren

Anzeige

Neu Delhi. In wohl keinem einem Land ist die Corona-Situation gerade so dramatisch wie in Indien, am Freitag wurde dort ein weltweiter Höchstwert an Infektionen binnen eines einzigen Tages erfasst. Innerhalb von 24 Stunden wurden mehr als 386.000 neue Infektionen registriert, wie aus Zahlen des Gesundheitsministeriums von Freitag hervorgeht.

Im selben Zeitraum starben weitere 3498 Menschen mit oder an dem Virus. Ein Video, das vielfach bei Twitter geteilt wird, steht symbolisch für die Dramen, die sich dort tagtäglich abspielen.

Die Aufnahme, die einem Medienbericht zufolge am Montag in Srikakulam im Nordosten des indischen Bundesstaates Andhra Pradesh entstand, zeigt den Angaben zufolge zwei junge Männer, die eine tote Frau, ihre Mutter beziehungsweise Schwiegermutter, auf einem Motorrad nach Hause transportieren. Hintergrund soll sein, dass es wegen der vielen Kranken und Toten keinen freien Rettungswagen gibt.

In dem Video ist zu sehen, wie ein Polizist mit den Männern spricht, die leblose Frau sitzt zwischen ihnen auf dem Motorrad. Die Frau soll zuvor in einem Krankenhaus wegen einer Corona-Infektion behandelt und auf dem Rückweg verstorben sein. Auf die Frage des Polizisten, woran sie gestorben sei, sagt einer der Männer, der Grund sei „Mangel an Sauerstoff“.

Karl Lauterbach: „Die tote Mutter auf dem Motorrad geht uns alle an“

Das Video wurde unter anderem vom US-Epidemiologen Dr. Eric Feigl-Ding geteilt. Er berichtet bei Twitter auch von anderen, ähnlichen Situationen. So habe ein Mann seinen toten Vater mit einer Rikscha transportieren müssen, weil es an Krankenwagen fehlt. Ein anderer Corona-Patient sei in einer Rikscha verstorben, seine Frau habe noch versucht, ihn per Mund-zu-Mund-Beatmung wiederzubeleben – auch von diesem Fall wurde in sozialen Medien ein Foto verbreitet.

Feigl-Ding schreibt, er verbreite die „herzzerreißenden Geschichten“ nicht gerne. Zahlen allein könnten die dramatische Situation in Indien aber nicht vollends verständlich machen. „Wir müssen uns motivieren, uns um andere zu kümmern“, schreibt er.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach teilte den Tweet von Feigl-Ding am Freitag. „Es ist ein unglaublicher Skandal, dass wir Indien jetzt nicht noch stärker unterstützen. Nirgendwo darf jemand sterben, weil es an Sauerstoffflaschen oder an der Basisversorgung fehlt. Die tote Mutter auf dem Motorrad geht uns alle an“, schreibt er dazu. Lauterbach ruft auch dazu auf, für die Menschen in Indien zu spenden.

In dem südasiatischen Land mit insgesamt mehr als 1,3 Milliarden Einwohnern sind Krankenhäuser und Krematorien überfüllt. Medizinischer Sauerstoff ist knapp. Zugleich berichteten mehrere indische Bundesstaaten, dass ihnen die Impfdosen ausgehen. Nach dem Plan der Regierung sollen sich von diesem Samstag an eigentlich alle Erwachsenen impfen lassen können.