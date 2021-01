Detroit: 18 Monate altes Kleinkind erschießt Fünfjährigen

Anzeige

Anzeige

Detroit. Die Polizei von Detroit hat den Tod eines Fünfjährigen durch die Kugel einer Schusswaffe bekannt gegeben. Abgefeuert wurde der Schuss durch ein 18 Monate altes Kleinkind, das offenbar mit der Glock-Pistole gespielt hatte.

„Heute ist ein trauriger Tag für die Stadt“, sagte die leitende Detroiter Polizeibeamtin Tiffany Stewart. „Wir haben wieder ein Kind an den zu laxen Umgang mit Schusswaffen verloren. Dieses Unglück hier wäre problemlos vermeidbar gewesen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Passiert war das Unglück schon am vergangenen Mittwoch. Die Polizei wurde um 9.30 Uhr jenes Tages zu einem Haus in der Sturtevant Street in Detroit gerufen. Ein Junge habe auf seinen Cousin geschossen, sei per Notruf mitgeteilt worden.

Anzeige

Vater des Fünfjährigen festgenommen

Vor Ort wurden Notfallmaßnahmen an dem Fünfjährigen eingeleitet, man brachte den im Nacken getroffenen Jungen auch in ein Krankenhaus – aber jede Rettung kam zu spät. Der 27-jährige Vater des Fünfjährigen, Onkel des 18 Monate alten Kindes, der laut Polizei zum Zeitpunkt des Unglücks zu Hause gewesen sei, wurde festgenommen. Die Polizei sagte, es sei aus der Neun-Millimeter-Pistole nur ein Schuss abgegeben worden. Die Waffe wurde sichergestellt.

Anzeige

„Ich glaube nicht, dass das 18 Monate alte Kind überhaupt eine Ahnung davon hat, was passiert ist“, sagte Stewart. Und rief dazu auf, Waffen in Schränken und Kisten sicher zu verschließen, damit sich derartig tragische Vorfälle nicht wiederholten.