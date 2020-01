Drama am Neujahrstag: Mindestens 21 Tote durch Hochwasser in Indonesien

Anzeige

Jakarta. Die Zahl der Toten durch heftige Überschwemmungen durch Monsunregen ist in der indonesischen Hauptstadt Jakarta auf mindestens 21 Menschen gestiegen. Zehntausende weitere hätten ihre Häuser verlassen müssen, teilte der Katastrophenschutz am Donnerstag mit. Mindestens 169 Viertel seien überschwemmt worden. In den Vororten Depok und Bogor sei es zu Erdrutschen gekommen.

TV-Aufnahmen und Fotos der Katastrophenschutzbehörde zeigten Retter auf Booten, die Kinder aus dem Wasser holten und ältere Menschen, die sich an Hausdächern festklammerten. Sprecher Agus Wibowo sagte, mancherorts hätten die Fluten einen Pegelstand von drei Metern erreicht.

120.000 Rettungskräfte im Einsatz

Der Inlandsflughafen Halim Perdanakusuma wurde geschlossen. Die Wassermassen hätten die Landebahn geflutet, sagte die Generaldirektorin der Luftfahrtbehörde, Polana Pramesti. Tausende Fluggäste seien betroffen.

Etwa 120.000 Rettungskräfte waren nach Angaben des Gouverneurs von Jakarta, Anies Baswedan, im Einsatz, um bei den Räumungen zu helfen. Außerdem installierten sie Wasserpumpen. Für die kommenden Tage wurde mehr Regen erwartet. Die Behörden warnten zudem vor weiteren möglichen Überschwemmungen bis April; erst dann endet die Regenzeit.

Die Überschwemmungen warfen auch ein Schlaglicht auf die Infrastrukturprobleme Indonesiens, das Investoren aus dem Ausland für sich gewinnen will. In Jakarta - die Stadt hat zehn Millionen Einwohner, die Metropolregion 30 Millionen - kommt es häufig zu Erdbeben und Überschwemmungen. Außerdem sinkt die Stadt Jahr für Jahr ab, weil Grundwasser illegal abgezapft wird. Im August hat Präsident Joko Widodo angekündigt, dass die Hauptstadt in die Provinz Ost-Kalimantan auf der Insel Borneo verlegt wird.

RND/AP/dpa