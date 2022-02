Mindestens 20 Tote bei Bootsbrand in der DR Kongo

Anzeige

Kinshasa . Bei einem Bootsbrand in der Demokratischen Republik Kongo sind laut Behördenangaben mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am Sonntag auf dem Kongo-Fluß nahe dem Ort Maluku, sagte Innenminister Didier Tenge der Deutschen Presse-Agentur. Die Opferbilanz könne sich aber noch erhöhen, da nicht genau bekannt sei, wie viele Menschen sich an Bord befanden. Elf weitere Personen seien verletzt worden.

Noch unklar ist die genaue Unglücksursache. Das Boot hatte Treibstoff geladen, obwohl es nur für den Personenverkehr zugelassen war. Das Inneministerium kündigte eine Untersuchung sowie „drakonische Maßnahmen“ gegen die Besatzung an.

In der DR Kongo kommt es immer wieder zu derartigen Unfällen, da in dem Land mit rund 90 Millionen Menschen viele aufgrund der schlechten Infrastruktur auf Boote als Verkehrsmittel angewiesen sind.