Dortmund: 13-Jährige in Hausflur vergewaltigt - Polizei nimmt Verdächtigen (23) fest

Dortmund. Ein Mann soll ein 13-jähriges Mädchen in einen Hausflur in Dortmund gelockt haben. Wie die “Ruhr Nachrichten” nach Bestätigung der Staatsanwaltschaft berichten, hat der 23-Jährige die Jugendliche vergewaltigt. Direkt nach der Tat floh der Mann. Das Mädchen vertraute sich zu Hause ihren Eltern an und konnte gegenüber der Polizei eine genaue Beschreibung des Mannes angeben.

Bereits polizeibekannt

In den frühen Morgenstunden am Samstag nahm die Polizei den Verdächtigen fest. “Er sitzt seit Samstag in Untersuchungshaft wegen schweren sexuellen Missbrauchs in Tateinheit mit Vergewaltigung”, sagte die Staatsanwaltschaft zu den “Ruhr Nachrichten”. Der Festgenommene ist bereits polizeibekannt: So sei er wegen Drogendelikten vorbestraft gewesen.