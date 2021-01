Dorf in Schleswig-Holstein verteilt kostenlose FFP2-Masken an alle Bewohner

Anzeige

Schieren. Seit dem 25. Januar müssen Menschen auch in Schleswig-Holstein im öffentlichen Personennahverkehr, beim Einkaufen oder in Fußgängerzonen OP- oder Filtermasken tragen. Das ist mit höheren Kosten verbunden als etwa bei selbst genähten Stoffmasken. Gemeindevertreter des Dorfs Schieren (Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein) reagierten deshalb ungewöhnlich unbürokratisch – und verteilten kurzerhand 1340 FFP2-Masken kostenlos an alle 265 Bürger, berichten die „Lübecker Nachrichten“.

Die Initiative geht auf Judith Horn zurück, die hatte im Fernsehen gehört, dass der Bremer Senat kostenlos Masken verteilen will. „Da dachte ich, das müsste doch hier auch möglich sein.“ Ein paar kurze Gespräche mit den anderen Gemeindevertretern – alle gehören laut LN der Wählergemeinschaft „Wir für Schieren“ an – und es herrschte Einigkeit: „Wir wollten hier nicht rumlaufen und gucken, wer darf kostenlos, wer ist alt genug, wer nicht. Das ist doch viel zu kompliziert“, sagte Bürgermeister Hans-Werner Schumacher der Zeitung. „Wir wollen allen ermöglichen, sich und andere effektiv und unabhängig von den eigenen finanziellen Mitteln und Möglichkeiten zu schützen. Und das so schnell wie möglich.“

Und so wurden ruckzuck 1340 FFP2-Masken in Bad Segeberg gekauft, Bürgermeister Schumacher übernahm persönlich das Eintüten. An diesem Wochenende landete bei jedem der rund 130 Haushalte in Schieren zehn FFP2-Masken im Briefkasten. „Richtig prima finde ich das. Eine sehr gute Idee“, findet nicht nur der Schierer Michael Mücke.