Einwohner und Einwohnerinnen verzweifelt: Dorf droht in die Ostsee zu stürzen

Rerik. Eine ganze Ortschaft in Mecklenburg-Vorpommern bangt um ihre Häuser. Das 24-Seelen-Dorf Meschendorf bei Rerik liegt an der Steilküste und könnte bald in die Ostsee stürzen. „In einigen Jahren ist hier Schluss. Meschendorf ist ein vergessenes Dorf, das in die Ostsee fällt. Ich verstehe nicht, dass man so viel Land einfach verschwinden lässt“, sagt Bewohner Peter Roeder, der mit seiner Frau Ilse in dem kleinen Ort lebt, der „Ostsee-Zeitung“ (OZ).

Peter Roeder (68/l.), sein Sohn Dirk Roeder (47) und Mama Ilse Roeder (67) vor dem Haus von Dirk Roeder an der Steilküste des Reriker Ortsteils Meschendorf. © Quelle: Dietmar Lilienthal/OZ

Einwohner und Einwohnerinnen dürfen Küste nicht mehr schützen

Als die Eltern von Ilse Roeder in den 1970­er-Jahren eine Garage gebaut hatten, war die Ostsee demnach noch 67 Meter entfernt. Mittlerweile seien es nur noch 22 Meter. Die Ostsee kommt näher, 50 Zentimeter pro Jahr seien Standard, schreibt die Zeitung. Manchmal würden aber auch mal fünf Meter am Stück wegbrechen.

Die Steilküste sei auch schon einmal nur noch zehn Metern entfernt gewesen. Durch Aufschüttungen zwischen 1992 und 2015 wurde sie aber laut dem Bericht wieder nach hinten gedrängt. Mit selbst gebauten Wellenbrechern aus Steinen schützten die Einwohner und Einwohnerinnen die Küste außerdem zuletzt selbst. Seit 2015 darf allerdings nichts mehr verändert werden. Seitdem heiße es grundsätzlich, das sei ein „unerlaubter Eingriff in die Natur“, berichtet die Familie der OZ.

Politik handelt bislang nicht

Ilse Roeder ist erschüttert über die Aussagen der Behörden: „Ein Teil des Abbruchs ist ja normal. Das ist Natur. Aber warum kann man nicht mit einigen Maßnahmen, die helfen, wie Wellenbrechern, Steinwällen oder Aufschüttungen aus Materialien, die nicht abgetragen werden, die Ortschaften schützen? Stattdessen sagt mir eine Frau im Amt, wir hätten jahrelang die tolle Aussicht genossen und wüssten doch, was jetzt komme – die Rechnung“, erzählt sie der OZ. Die Politik habe versprochen, sich um das Problem, das an mehreren Orten in Mecklenburg-Vorpommern bestehe, zu kümmern. Passiert sei bislang nichts.