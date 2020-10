Donald Trumps Hollywood-Stern schon wieder zerstört - von einem Mann im “Hulk”-Kostüm

Anzeige

Kein Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood wird öfter zerstört als der von US-Präsident Donald Trump. Nun ist Trumps Ehrenplatz auf dem Hollywood Boulevard erneut verunstaltet worden. Wie tmz.com berichtet, wurde der Stern am Freitagmorgen gegen 5 Uhr (Ortszeit) zerstört.

Laut Polizei war der Täter ein Mann mit Spitzhacke - bekleidet mit einem Kostüm der Superhelden-Figur “Hulk”. Offenbar hat der Täter dabei solche superheldenähnliche Kräfte an den Tag gelegt, dass der Stern bis zur Unkenntlichkeit zerstört wurde.

Viele Twitter-Nutzer finden das lustig. Sie posteten am Freitagabend verschiedene Beiträge, in denen sie unter anderem “Hulk"-Darsteller Mark Ruffalo verlinkten.

Donald Trump erhielt im Jahr 2007 für seine TV-Shows einen Stern auf dem berühmten Walk of Fame. Seit er zum US-Präsidenten gewählt wurde, ist das Denkmal immer wieder Ziel von Vandalismus geworden.