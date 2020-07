Disney World und Disneyland öffnen trotz Kritik und steigender Corona-Zahlen

Anzeige

Anzeige

Orlando/Paris. In den USA steigt die Zahl der Coronavirus-Infektionen weiter stark an. Besonders den Bundesstaat Florida hat es in den letzten Tagen sehr hart getroffen. Aber genau dort feierte am Samstag (11. Juli) der größte Freizeitpark der Welt seine Wiedereröffnung – mitten in der Corona-Krise. Das Walt Disney World Resort in Orlando lässt seit Mitte März erstmals wieder Besucher in den Park strömen.

Video Disney World wieder offen – trotz vieler neuer Corona-Infektionen in Florida 1:18 min Mit einer begrenzten Zahl von Besuchern, Maskenpflicht und der Aufforderung zum Abstandhalten will das Unternehmen die Ansteckungsgefahr unter Kontrolle halten. © Reuters

Ganz so wie vorher ist es in Disney World allerdings nicht. Die meisten Attraktionen, Restaurants und Hotels wurden an die Corona-Regeln angepasst. Außerdem verweist der Park auf seiner Internetseite, dass der Mindestabstand einzuhalten sei und den Anweisungen der Mitarbeiter stets Folge zu leiste sei. Generell gilt: “Bei einem Besuch des Walt Disney World Resorts geht der Besucher freiwillig ein erhöhtes Infektionsrisiko ein”, heißt es auf der Homepage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Maskenfreie Zonen eingerichtet

Zu den Corona-Auflagen im Park zählt auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Damit die Besucher aber auch mal frische Luft atmen dürfen, haben sich die Parkbetreiber etwas einfallen lassen. In regelmäßigen Abständen sollen sogenannte “Entspannungszonen” eingerichtet werden. In diesen Bereichen dürfen Gäste ihre Maske abnehmen. Allerdings muss dann ein Abstand von drei Metern eingehalten werden, berichtet “WDW News Today”. In den sozialen Medien wird die Öffnung des Walt Dinsney World Resort trotz der Maßnahmen kritisiert.

Auch Disneyland wieder geöffnet

Seit Mittwoch (15. Juli) hat auch das Disneyland in Paris wieder geöffnet. “In Übereinstimmung mit den Vorgaben der französischen Regierung wird die Besucherzahl in den Disney Parks eingeschränkt”, heißt es auf der Homepage. Außerdem werde ein Besuch erweiterte Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen beinhalten. Dazu gehört beispielsweise das Tragen einer Maske und die Einhaltung der Abstandsregelungen.