Diskriminierung von Menschen über 130 Kilo? Cuxhavener Hotelbetreiber wird bedroht

Zusammenstoß mit Auto: Motorradfahrer stirbt bei Überholmanöver

Bei einem Verkehrsunfall in Niedersachsen ist am Montag ein Mann ums Leben gekommen. Der 21-Jährige wollte mit seinem Motorrad zwei Autos überholen. Als das hintere der beiden Autos ebenfalls zum Überholen ausscherte, kam es zum Kontakt zwischen Auto und Motorrad, der Motorradfahrer wurde nach links in den Graben geschleudert.