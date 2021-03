Direktor lässt Schüler in Fäkalien nach Handy suchen – Anklage wegen Kindesmisshandlung

Anzeige

Johannesburg. Ein südafrikanischer Schuldirektor hat einen Elfjährigen in den Fäkalien einer Latrine nach seinem Handy suchen lassen und ist deshalb wegen Kindesmisshandlung angeklagt worden. Ein Gericht setzte den Mann am Mittwoch in der Provinz Eastern Cape gegen Kaution auf freien Fuß. Er ist vom Dienst suspendiert, ein Disziplinarverfahren läuft.

Schüler bekam 50 Rand (2,85 Euro)

Der Direktor hatte sein Mobiltelefon in Luthuthu versehentlich in die Latrine fallen lassen. Laut Anklage gab er dem Schüler 50 Rand (2,85 Euro) und ließ ihn an einem Seil in die Abtrittgrube hinunter, wo dieser mit den Händen in den Fäkalien nach dem Handy suchte. Der Direktor versprach dem Elfjährigen 200 Rand, falls er das Mobiltelefon finde, doch der Junge blieb erfolglos und ließ sich völlig besudelt wieder heraufziehen.

Mitschüler machten sich anschließend so ausgiebig über ihn lustig, dass der Junge sich nach Angaben seiner Familie nicht mehr in die Schule traute. Seine Großmutter sagte, sie sei froh, dass der Fall jetzt endlich untersucht werde.

Katastrophale Zustände in sanitären Anlagen

Die Geschichte rückt die oft erbärmlichen sanitären Anlagen in südafrikanischen Schulen in den Blickpunkt. Mindestens zwei Schüler sind in Schul-Latrinen gestürzt und darin ertrunken, zuletzt 2018. Präsident Cyril Ramaphosa hatte anschließend versprochen, alle Schulen des Landes sollten binnen zwei Jahren angemessene Toiletten erhalten. Doch nach offiziellen Angaben müssen Kinder in mehr als 3800 Schulen bis heute auf eine Latrine gehen.