Dieses witzige Knöllchen erfreut Parksünder

Das Parkknöllchen aus dem rheinland-pfälzischen Germersheim könnte zum Sammlerobjekt werden. Weil’s so schön ist. „Ho Ho Ho ... das war knapp!”, steht auf dem Ticket und weiter: „Auch zur Weihnachtszeit gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO). Sie haben bestimmt nur nicht daran gedacht und Ihr KFZ nicht entsprechend der StVO abgestellt. Heute sehen wir von einer Anzeige/Verwarngeld ab. Ihr Ordnungsamt wünscht eine Frohe Weihnacht und einen Guten Rutsch.”

Die nette Idee hatte der Bürgermeister

Na, das ist doch einmal eine Überraschung. Und da sag noch mal einer, das Ordnungsamt hätte keinen Humor. Die Idee zu den ungewöhnlichen Knöllchen hatte der oberste Dienstherr der Stadt. Bürgermeister Marcus Schaile sagte gegenüber der „Bild”-Zeitung: „Die Aktion läuft bis Weihnachten und hat einen einfachen Grund. Wir wollten den Gewerbetreibenden, die wegen Corona riesige Schwierigkeiten haben, unter die Arme greifen. Und es den Leuten gleichzeitig angenehmer machen, shoppen zu gehen, statt die Weihnachtsgeschenke online zu bestellen.” Das Schöne daran – Autofahrer finden in der Innenstadt nun garantiert einen kostenlosen Platz zum Parken – an Orten, an denen es normalerweise nicht erlaubt ist. Nur nicht vergessen – dieses Geschenk gilt nur bis Weihnachten!