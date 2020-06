Diesel-Katastrophe in Sibirien: Die Klimakatastrophe, über die kaum jemand spricht

Bis 2100: Meeresspiegel könnte um mehr als einen Meter steigen

Mehr als hundert Experten wurden zur Zukunft der Meere in Zeiten der Erderwärmung befragt. Sie sagen: Stößt die Menschheit weiterhin so viel Treibhausgas aus wie jetzt, steigt der Meeresspiegel bis 2100 um einen Meter an - selbst bei einer schwächeren Erderwärmung.