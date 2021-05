Dienstleiter gesteht nach Seilbahnunglück Manipulation

Anzeige

Anzeige

Während am Sonntag der 14 Todesopfer des Seilbahn-Unglücks in der italienischen Region Piemont mit einem Trauertag wird, ermitteln Polizei und Justiz weiter, wie es zu der Katastrophe kommen konnte - und wer schuld daran ist. Drei Männer, die bereits festgenommen worden sind, stehen derzeit besonders im Fokus. Einer von ihnen, Gabriele Tadini, Dienstleiter des Seilbahn-Unternehmens, räumte einem Bericht der Zeitung „La Repubblica“ zufolge in einer dreistündigen Anhörung ein, von Manipulationen an der Bahn gewusst und sie selber auch vorgenommen zu haben.

Die Bremse wurde nicht zum ersten Mal manipuliert

„Mein Mandant ist zerstört, er hat vier Tage nichts gegessen oder geschlafen, die Last dieser Sache wird ihn sein ganzes Leben lang tragen. Unschuldige Menschen sind gestorben, es könnte Tadinis Sohn oder meiner gewesen sein“, wurde Tadinis Anwalt Marcello Periillo in der Zeitung zitiert. Er plädierte dafür, seinen Mandanten in den Hausarrest zu entlassen.

Anzeige

Die Seilbahn hatte bereits vor dem Unglück am Pfingssonntag immer wieder Probleme mit Verspätungen. Um das zu vermeiden, wurde nach Darstellung Tadinis der Streckenlauf mit einer Metallgabel manipuliert. Damit wurde bewusst das Risiko eingegangen, dass die Notbremse nicht mehr zieht. Tadini gab laut „Repubblica“ zu: „Ich habe die Gabel aufgesetzt, ich habe es auch schon andere Male gemacht.“ Allerdings sagte er dem Ermittlungsrichter, dass er kein Krimineller sei. Er hätte die Leute nie in die Bahn gelassen, wenn er geglaubt hätte, das Seil würde reißen.

Anzeige

Tadini zufolge war die Manipulation mit der Gabel nicht nur ihm allein bekannt. Auch andere im Unternehmen sollen davon gewusst und sie befürwortet oder zumindest nicht verhindert haben. Unter ihnen auch Enrico Perocchio, Direktor der Seilbahn. Perocchio allerdings wies die Vorwürfe in seinen Befragungen laut „Repubblica“ bisher weit von sich: „Ich wusste nichts von den Gabeln, er hat entschieden.“ Die Verwendung von Gabeln „war eine böse Entscheidung von Tadini“, so seine Aussage.

Seilbahn-Betreiber sieht sich nicht zuständig

Anzeige

Ein dritter Mann, der derzeit in Untersuchungshaft sitzt, ist Luigi Nerini, der Manager der Mottarone-Seilbahn. Er sagte in einer Anhörung, dass Sicherheit nicht die Sache des Betreibers sei. Vom Gesetz her „waren es Tadini und Perocchi, die damit fertig werden mussten“, zitiert ihn die italienische Zeitung.

Bei dem Seilbahn-Unglück am Pfingstsonntag kamen 14 Menschen ums Leben, ein fünfjähriger Junge verlor seine ganze Familie und wurde schwer verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand riss kurz vor der Ankunft an der gut 1.300 Meter über dem Meer gelegenen Bergstation aus bisher unbekannter Ursache das Zugseil. In diesem Fall hätte eine Notbremse greifen müssen, was nicht geschah.