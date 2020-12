Diebe stehlen Weihnachtsgeschenke aus Mehrfamilienhaus

Anzeige

Darmstadt. In Darmstadt haben dreiste Diebe Weihnachtsgeschenke gestohlen. Wie die Polizei Südhessen am Samstag mitteilte, waren die Geschenke am ersten Weihnachtsfeiertag vor einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus abgelegt worden. Keine halbe Stunde später sei deren Verschwinden festgestellt worden.

Bettwäsche, Geld und eine Stichsäge

„Unbemerkt hatten sich die Täter offenbar Zugang zum Treppenhaus verschafft und waren mit dem Erbeuteten, bei dem es sich unter anderem um Bettwäsche, Geld und eine Stichsäge handelte, geflüchtet“, erklärte die Polizei. Nun fahnden die Beamten nach den Dieben.