Diebe stehlen 6,5 Millionen Euro aus Hauptzollamt in Nordrhein-Westfalen

Anzeige

Anzeige

Duisburg. Bislang unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in das Hauptzollamt in Duisburg 6,5 Millionen Euro gestohlen. Wie die Polizei Krefeld in einer Pressemitteilung schreibt, habe sich der Vorfall bereits am 1. November ereignet. Nun sucht die Polizei nach einem Mann, der an dem Einbruch beteiligt gewesen sein soll.

Zeuge fotografiert Tatverdächtigen

Laut der Polizei handele es sich um mehrere Täter: Sie benutzten einen Kernbohrer für den Einbruch. Damit verschafften sie sich im Gebäude, von einem Nebenraum aus, Zugang zu dem Tresorraum. Zeugen hörten diese Bohrgeräusche und sahen die Männer, wie sie das Zollamt mehrmals verließen und einen weißen Transporter beluden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Ein weiterer Zeuge fotografierte einen Mann, der vor dem Zollamt auf- und ablief. Der Unbekannte fuhr daraufhin mit einem Auto in die gleiche Richtung wie der weiße Transporter. Nach dem Tatverdächtigen wird nun gefahndet.