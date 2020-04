Diebe stehlen 53 Ferkel im Landkreis Harz

Anzeige

Wasserleben. Unbekannte haben aus einer Schweinemastanlage in Wasserleben (Landkreis Harz) 53 Ferkel gestohlen. Die vier bis acht Wochen alten Tiere seien in der Zeit zwischen Montagvormittag und Dienstagfrüh verschwunden, teilte die Polizei in Halberstadt mit. Der Schaden wird den Angaben zufolge mit etwa 5300 Euro beziffert.

RND/dpa