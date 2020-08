Diebe fahren mit geklautem Auto in Juwelier-Geschäft in Frankfurter Innenstadt

Anzeige

Frankfurt/Main. Bei einem Juwelier in der Frankfurter Innenstadt ist in der Nacht zu Dienstag eingebrochen worden. Die Polizei sprach am Morgen von einem "größeren Einbruch". Noch seien Beamte vor Ort, sagte ein Sprecher. Details zur Beute konnte die Polizei zunächst noch nicht machen. Den Angaben zufolge sind Uhren und Schmuck gestohlen worden. Menschen wurden nicht verletzt.

Auto kracht in Geschäft

Die Polizei bestätigte der “Frankfurter Neuen Presse”, dass die Täter mit einem gestohlenen Auto in den Juwelierladen in der Frankfurter Innenstadt gefahren und so in das Geschäft gelangt seien. “Es sei alles ganz schnell gegangen”, sagte ein Polizeisprecher zuvor einem “Hit Radio FFH”-Reporter. Hinweise zu den flüchtenden Einbrechern gebe es laut Polizei noch nicht.