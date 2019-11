Dieb klaut in Prag Auto mitsamt Baby

Anzeige

Prag. Ein Dieb hat in Tschechien ein Auto geklaut, in dem ein sechs Monate altes Baby saß. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Der Täter sei weiter flüchtig, sagte eine Sprecher am Donnerstag.

Das Mädchen, das in einer Babyschale auf dem Rücksitz schlief, habe der Dieb nach ersten Erkenntnissen erst nach rund fünf Kilometern Fahrt entdeckt. Dann habe er es auf einem Parkplatz ausgesetzt, wo es von einer zufällig vorbeikommenden Passantin entdeckt worden sei.

Dieb drohen fünf Jahre Haft

"Das Mädchen ist in Ordnung und wurde der Mutter übergeben", erklärte der Polizeisprecher. Die 41-Jährige hatte ihr Auto den Angaben zufolge für wenige Minuten vor einer Grundschule in einer Prager Plattenbausiedlung geparkt, um ein Geschwisterkind abzuholen - und dabei den Motor laufen lassen.

Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera war ein Mann mit schwarzer Jacke zu sehen, sein Gesicht war aber nicht zu erkennen. Der gestohlene Wagen konnte inzwischen im beschädigten Zustand aufgefunden werden. Sollte der mutmaßliche Autodieb gefasst werden, drohen ihm nach Polizeiangaben bis zu fünf Jahre Haft.

