Dieb fährt mit gestohlenem Tresor Taxi - Festnahme

Corona-Strategien aus zwei verschiedenen Welten

Laufen lassen oder im Keim ersticken: Die Pandemie­strategien trennen die Welt in Ost und West. Während China auf eine Null-Covid-Strategie setzt und jede Infektions­quelle im Keim ersticken will, stellt man sich im Westen schon darauf ein, mit dem Virus zu leben. Doch Kritik am Pandemie­kurs gibt es überall.