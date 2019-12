Die Woche beginnt neblig-trüb - ab Mittwoch etwas freundlicher

Anzeige

Anzeige

Offenbach. Der Start in die Woche ist für viele Menschen besonders schwer - und diesmal hilft Tief "Olaf" nicht unbedingt dabei, die Laune zu heben: Mit eher neblig-trüber Witterung beginnt die erste Dezemberwoche. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte, steht mit den Ausläufern von Tief "Olaf" bis Dienstag zwar ruhiges, aber eher nebliges Wetter bevor. Ab Mittwoch zeigt sich laut DWD-Meteorologe Jens Bonewitz nach Nebelauflösung aber auch wieder die Sonne. Am ersten Advent hatte "Olaf" in den höheren Lagen in Baden-Württemberg sowie im Saarland und in Rheinland-Pfalz noch für ein paar Schneeflocken gesorgt.

Schön stürmisch an der See

Am Montag gibt es der Vorhersage zufolge nur noch im Norden Deutschlands einzelne Schneeregen- oder Graupelschauer. Sonst bleibt es laut DWD wechselnd bewölkt und meist trocken. Die Temperaturen steigen im Nordwesten auf maximal 5 bis 9 Grad, in den anderen Teilen Deutschlands auf höchstens 0 bis 5 Grad. An der See und im Bergland kann es demnach zu stürmischen Böen kommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Trübe Aussichten

Am Dienstag ziehen nur im Norden des Landes viele Wolken auf, hier kann auch Regen fallen. Sonst bleibt es eher neblig-trüb. Im Bergland kommt demnach auch mal die Sonne durch. Die Höchstwerte erreichen im Norden und Nordwesten sowie im Rheinland 5 bis 8 und im Rest des Landes 0 bis 5 Grad.

Anzeige

RND/dpa