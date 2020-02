Die neue „Miss Germany“: Keine nackte Haut, keine Machosprüche - geht doch!

Anzeige

Rust. Leonie von Hase (35) ist die neue „Miss Germany“. Sie ist die erste, die unter dem neuen Konzept des Schönheitswettbewerbs gewählt wurde – der sich jetzt „Personalitywettbewerb“ nennt. Es soll mehr um Persönlichkeit als um Aussehen gehen. Was bei so manchen zuvor für Schmunzeln sorgte. Die Vermutung lag nahe, dass die gleiche Show wie in den Jahren zuvor einfach unter neuem Label abgefeiert wird.

Das Konzept - dazu gehört auch die Aufweichung der Altersgrenze und die Verbannung von Männern aus der Jury - wurde lang angekündigt und beworben. Nun wurde es am Samstag auf den Prüfstand gestellt. Bereits im vergangenen Jahr war der Bikini-Walk abgeschafft worden - trotzdem war viel Haut gezeigt worden. So liefen die Frauen damals statt im Bikini in Jeans, BH und offenem Blazer über den Laufsteg - auch wurden Fotos der Frauen im Bikini auf eine Leinwand gelaufen. In diesem Jahr hingegen sind die Veränderungen wirklich spür- und vor allem sichtbar.

Die Miss Germany Corporation (MGC) hat ihre Ankündigungen in die Tat umgesetzt: Die Frauen laufen im Hosenanzug über den Laufsteg. Außerdem in einem selbst ausgewählten Outfit, das meist kaum freizügig ist. Statt in ständige Outfitwechsel wird die knappe Zeit in längere Interviews mit den Frauen investiert. Ausgefragt werden sie erstmals nur von Frauen in der Jury – Macho-Sprüche gibt es an diesem Abend nicht. Das Wort „Aussehen“ fällt nicht aus dem Mund der Jurorinnen.

Konsequent ist auch die Auswahl der Gewinnerin, die nicht das junge, mädchenhafte – oft auch etwas naive – Frauenbild der bisherigen Missen transportiert. Leonie von Hase ist eine 35-jährige Mutter von zwei Kindern. Berufstätig noch dazu - und eine, die offen sagt, was sie denkt: „Meine Priorität ist und bleibt meine Familie. Ich kann nicht alles beiseite räumen, um eine Schaufensterpuppe zu sein“, macht sie direkt nach der Wahl eine für manche wohl unerwartete Ansage. Sie greift die Vergangenheit der MGC damit massiv an – aber hilft ihr auch, zukunftsfähig zu werden. Ein Glücksgriff für die Macher des Wettbewerbs. Wenn dann beim nächsten Mal auch noch Kandidatinnen dabei sind, die mollig oder etwas kurviger sind, könnte der Wettbewerb tatsächlich das altbackene Image ablegen.