Die “falsche” Laura Müller: Deutsche Sprinterin wird mit Wendler-Freundin verwechselt

Anzeige

Anzeige

Laura Müller, die Freundin von Michael Wendler, ist in Deutschland mittlerweile ziemlich bekannt. Erst überraschte sie mit Nacktfotos in der Zeitschrift “Playboy” und tanzt jetzt in der diesjährigen Staffel von “Let’s Dance” mit. Doch die Freundin vom Wendler ist nicht die einzige mit diesem Namen.

Die Sprinterin und Olympia-Teilnehmerin Laura Müller hat nun auf Instagram berichtet, dass sie häufig mit Wendlers Freundin verwechselt wird: “Ich bin Laura Müller, SPORTLERIN, und gerade in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Leider muss ich mich jetzt doch mal öffentlich vorstellen, da ich in letzter Zeit häufig von euch „Blinden“ verwechselt werde! Ich bin, wie man glaube ich unschwer erkennen kann, NICHT die Laura Müller vom Wendler.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Weiter schreibt die Sportlerin, dass sie “Nachrichten, Bilder, ja sogar Autogrammwünsche per Post an meinen Verein mit Nacktbildern aus dem Playboy geschickt” bekommt. Leider bekommt Müller nicht nur herzliche Fan-Post, sondern auch Hass-Nachrichten. Diese machte sie ebenfalls öffentlich. “Wie ist das eigentlich so, wenn die Tochter des Wendlers und du fast gleich alt sind?” und “Du bist doch kein Promi, denn du hast noch kein Talent im TV gezeigt" wird ihr geschrieben.

Die Sportlerin Laura Müller hat genug von solchen Nachrichten und appelliert an die Instagram-User: “Kümmert euch um euer eigenes Leben und gönnt doch den Leuten, dass sie glücklich sind. Vielleicht werdet ihr dann selbst mal glücklich sein!”

RND/am

Anzeige