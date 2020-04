Dichter Rauch: Feuer nach Explosion am Berliner Stadtschloss-Neubau

Anzeige

Auf der Baustelle des Humboldt Forums am Stadtschloss in Berlin hat es am Mittwoch eine Explosion gegeben. Es sei vermutlich ein Teerkessel explodiert, sagte ein Sprecher des Forums der Deutschen Presse-Agentur. Der Unfall habe sich wohl im Außenbereich zugetragen. Nähere Informationen gab es zunächst nicht. Auch zu möglichen Verletzten gab es noch keine Angaben. Über dem Gebäude im Zentrum von Berlin war eine große schwarze Rauchwolke zu sehen.

Eine verletzte Person wird laut Feuerwehr vom Rettungsdienst behandelt. Im Einsatz seien rund 80 Kräfte.

#Brand im Neubau des #Stadtschloss|es in #Mitte.

Die Rauchwolke durch den Brand von Baumaterialien und zwei Bitumenkochern war weithin sichtbar.

Eine verletzte Person wird vom #Rettungsdienst behandelt. Im Einsatz sind rund 80 Kräfte. pic.twitter.com/go9cLn9p53 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 8, 2020

Der erste Teil des Humboldt Forums soll eigentlich im September eröffnet werden, geplant war die Eröffnung ursprünglich bereits im vergangenen Jahr. Das 40.000 Quadratmeter umfassende Kultur- und Ausstellungszentrum bespielen die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit zwei ihrer Museen, das Land Berlin und die Humboldt-Universität. Gezeigt werden sollen Exponate aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien sowie Objekte zur Geschichte Berlins.

RND/dpa