Dichte Rauchwolke am Himmel: Großbrand in Ölraffinerie in Teheran

Teheran. In der Ölraffinerie Schahid Tondgujan der iranischen Hauptstadt Teheran ist es am Mittwoch zu einem Großbrand gekommen. Ein Sprecher der Anlage bestätigte am Abend entsprechende Medienberichte, wies jedoch Spekulationen über einen Sabotageakt zurück. Es gebe eine technische Ursache des Brandes. Berichten zufolge soll in der Raffinerie eine Gasleitung explodiert sein.

Krankenhäuser bereiten sich vor

Das Ausmaß der Schäden sei noch unklar, da die Feuerwehr und Rettungsteams des Roten Halbmonds noch dabei seien, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, so der Sprecher. Auch gebe es noch keine genauen Informationen über Tote und Verletzte.

Alle Krankenhäuser in der Nähe der Raffinerie seien in Alarmbereitschaft. In mehreren Stadtteilen waren laut Einwohner-Berichten im Süden der Hauptstadt riesige Rauchwolken zu sehen.