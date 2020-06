Dicht gedrängt im Schlauchboot: Hunderte Berliner demonstrieren für Ravekultur

Anzeige

Mit diesem Ansturm hatten die Veranstalter vermutlich selbst nicht gerechnet: Am Samstag trafen sich mehrere hundert Partyfans am Berliner Landwehrkanal, um für die Ravekultur zu demonstrieren. Was erstmal nicht wie eine Massenansammlung klingt, wurde dann auf dem Kanal aber doch sehr eng: Fotos und Videos zeigen, wie sich die vielen Schlauchboote und Kanus dicht auf dem Wasser drängen.

Dabei hatten die Veranstalter selbst zuvor noch auf ihrer Facebook-Seite an die Regeln der Demonstration erinnert. Dort hieß es unter anderem “Damit es kein Superspreader Event wird, möchten wir euch unbedingt darum bitten, Gesichtsbedeckungen mitzunehmen, Abstand zueinander zu halten und in jedem Boot maximal Mitglieder von zwei Haus- und Knutschgemeinschaften an Bord zu nehmen.” Dass das nicht immer gelungen ist, zeigen zahlreiche Videos und Fotos in den sozialen Netzwerken.