Palast entscheidet kurzfristig: Statue von Prinzessin Diana wird nicht live enthüllt

Es ist ein sehr privater Moment, den Prinz William und sein Bruder Harry nun für sich haben. Am Donnerstag, dem 60. Geburtstag von Lady Diana, sollte eine Statue im Garten des Kensington Palace in Gedenken an die „Königin der Herzen“ enthüllt werden.

Enthüllung von Diana-Statue: Palast liefert keinen Grund für Absage

Seit Wochen war dieser Termin angekündigt und in den Terminkalendern vieler Journalisten und Royalfans fest eingetragen. Eigentlich sollte die Enthüllung weltweit live übertragen werden – doch dies wurde wenige Minuten vor dem Termin kurzfristig abgesagt. Warum, war zunächst unklar – ein Statement des Palasts gab es dazu nicht.