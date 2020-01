“Deutsches Reichsbräu”: Getränkemarkt in Sachsen-Anhalt verkauft Nazi-Bier

Anzeige

Bad Bibra. Ein Bild, das in einem Getränkemarkt in Sachsen aufgenommen wurde, sorgt derzeit für große Entrüstung in den sozialen Netzwerken. Götz Ulrich, Landrat des Burgenlandkreises, kommentiert das Foto auf Facebook mit dem Satz: "Ich schäme mich so sehr". Auch Fußballstar Hans Sarpei äußerte sich und schrieb: "Die Geschichte wiederholt sich."

Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" (MZ) berichtet, hatte der Getränkemarkt in Bad Bibra ein Bier mit dem Namen "Deutsches Reichsbräu" verkauft. Doch nicht nur das: Das Getränk wurde in dem Markt auch noch entsprechend beworben. Auf dem Bild ist ein Aushang vor den Getränkekisten zu sehen. In altdeutscher Schrift ist dort etwa zu lesen: "Kasten: 18,88 Euro" - ein Zahlencode der Neonazi-Szene. Auf dem Etikett des Bieres prangt ein Reichsadler.

Ein bekannter Neonazi steckt hinter dem Bier

"Während gerade in Yad Vashem in Israel der deutsche Bundespräsident zum 75. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz spricht, findet in meinem Heimatort Bad Bibra der Verkauf von Bier mit dem Namen 'Deutsches Reichsbräu' in einem Getränkemarkt statt", schreibt Ulrich auf Facebook. "Das Schlimmste aber ist: Das Bier fand reißenden Absatz und ist ausverkauft!"

Laut Flaschenaufdruck stammt das Bier von einem ehemaligen NPD-Politiker aus Thüringen, der laut MZ als fest verwurzelt in der Neonazi-Szene gilt. Er betreibt eine Gaststätte, die als Treffpunkt für Neonazis gilt, und organisiert Rechtsrock-Konzerte, wie etwa das in Themar.

Unternehmen äußert sich

In den sozialen Netzwerken äußert sich unter anderem Fußballer Hans Sarpei zu dem Foto. "Das wird man ja wohl noch brauen dürfen???? Nein, sollte man nicht! 75 Jahre nach der Befreiung von Ausschwitz. Deutschland in den 20er Jahren. Die Geschichte wiederholt sich, wenn wir uns nicht klar und deutlich von Nazis distanzieren. Überall", schreibt er.

Doch wie konnte das Nazi-Bier überhaupt in den Handel gelangen? Der Konzern "Getränke-Quelle“, zu dem das Geschäft in Bad Bibra gehört, sagte gegenüber der „Volksstimme“, er habe keinen Einfluss auf das Sortiment des Getränkemarktes. "Wir beliefern lediglich“, heißt es.

In den vergangenen Wochen hatte es im Osten immer wieder Vorfälle dieser Art gegeben. In Mecklenburg-Vorpommern hatten Nazi-Motive an einem Lkw-Führerhaus für Entsetzen gesorgt. In Sachsen hatte ein Busfahrer den Zettel "Deutscher Fahrer" an seinem Bus aufgehängt. Und nur wenige Kilometer entfernt hatte ein Geschäft mit einem Zettel explizit "deutschen Familien" ein frohes Weihnachtsfest gewünscht.

RND/msc