Deutscher Urlauber filmt Kinder in Kroatien mit Kugelschreiberkamera

Anzeige

Anzeige

Rovinj. In dem kroatischen Ferienort Rovinj soll ein deutscher Urlauber Aufnahmen von Kindern gemacht haben. Dazu soll er eine versteckte Kamera in einem Kugelschreiber genutzt haben, berichtet das kroatische Nachrichtenportal “24sata”. Außerdem habe der 44-Jährige das Bildmaterial auf einer SD-Karte gespeichert. Am 18. Juli wurde er von der Polizei festgenommen.

Nun sitzt der Urlauber in Kroatien in Untersuchungshaft, weil ein Richter Flucht- und Wiederholungsgefahr vermutete, schreibt das Portal. Gegen ihn werde jetzt wegen des Verdachts der Ausbeutung von Kindern für Pornografie ermittelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Zwei weitere Festnahmen wegen Kinderaufnahmen

Der Deutsche soll allerdings nicht der einzige Tatverdächtige in dem Tourismusgebiet sein. Wie das kroatische Medium “Regional Express” berichtet, wurden wenige Tage nach dem Deutschen auch ein Italiener (45) und ein Österreicher (38) festgenommen.

Anzeige

Auch bei ihnen wurden Kugelschreiberkameras und Bildmaterial von Kindern mit wenig oder gar keiner Bekleidung gefunden. Bei einer Durchsuchung stießen die Polizisten beim Österreicher auch auf eine Uhr, in der eine Kamera integriert war. Ein Zusammenhang zwischen den drei Fällen gebe es nicht.