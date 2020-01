Deutscher tot in Tiroler Bach gefunden

Anzeige

Kirchberg. Ein 28-jähriger Deutscher ist in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) tot in einem Bachbett gefunden worden. Ein Mann hatte die Leiche am Samstagmorgen entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete.

Die Polizei ging davon aus, dass der Deutsche ausgerutscht und in den Bach gestürzt war. Ein bei dem Toten gefundener Ausweis gab Aufschluss über dessen Identität. Dass der Mann aus Rosenheim stammte und zuletzt in München wohnte, hat die Polizei in München am Sonntag bestätigt.

In Südtirol war es in der Nacht zu Sonntag außerdem zu einem schlimmen Unfall mit sechs toten Deutschen gekommen.

RND/dpa