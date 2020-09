Deutscher Tierarzt bereitet Elefanten Kaavan auf Freiheit vor

Anzeige

Islamabad. In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad hat der deutsche Tierarzt Frank Göritz (56) den bekannten Elefanten Kaavan auf Reisetauglichkeit untersucht. Wegen seiner schlechten Haltungsbedingungen geriet der Elefantenbulle einst in die Schlagzeilen, jetzt soll er in ein Schutzgebiet in Kambodscha gebracht werden.

"Er braucht unbedingt Training", sagt Göritz, der auf Wunsch der pakistanischen Regierung sowie der Tierschutzorganisation Vier Pfoten vor Ort ist. "Aber jetzt sind wir erst mal froh, dass es geklappt hat", sagt der 56-jährige Arzt vom Berliner Leibniz-Institut, nachdem er den Elefanten untersucht hatte.

Tierarzt Frank Göritz im Zoo Islamabad vor dem Gehege des Elefanten Kaavan. © Quelle: Arne Bänsch/dpa

“Der Elefant ist ein Kämpfer”

Über 32 Jahre sei der Elefant rund um die Uhr angekettet gewesen, sagt Tierarzt Amir Khalil. “Der Elefant ist ein Kämpfer. Es wartet auf ihn ein besseres Leben”, so der Österreicher. Die Gefangenschaft habe zu psychischen Schäden geführt, zudem sei Kaavan übergewichtig.

Mehr als drei Jahrzehnte lang lebte das Tier unter schlechten Bedingungen, oft in Ketten, in einem kleinen Gehege im Marghazar-Zoo in Islamabad. 2015 wurde dies öffentlich bekannt. Im Juli hatten die Behörden angekündigt, den Elefanten in ein Schutzgebiet bringen zu lassen.

Pop-Ikone Cher kämpft für Kaavan

Seine künftige Freiheit verdankt Kaavan auch einer vierjährigen Kampagne der US-amerikanischen Pop-Ikone Cher. Kaavan kam als einjähriger Elefant nach Pakistan. Er war ein Geschenk der Regierung Sri Lankas an den ehemaligen Diktator und General Zia ul-Haq.