Deutscher Mörder kommt nach über 30 Jahren in US-Haft frei

Über 30 Jahre lang saß der Deutsche Jens Söring in den USA wegen eines Doppelmordes in Haft - jetzt soll er freikommen. Das für Begnadigungen im Bundesstaat Virginia zuständige Gremium entschied, den 53-Jährigen nach Deutschland abzuschieben, teilte Gouverneur Ralph Northam am Montag mit. Söring soll demnach der Einwanderungspolizei übergeben, abgeschoben und mit einem Wiedereinreiseverbot belegt werden.

Eine umfassende Begnadigung lehnte Northam allerdings ab. Der damals 18-jährige Söring soll 1985 in Virginia die Eltern seiner damaligen Freundin getötet haben. Söring gestand die Tat zunächst, zog das Geständnis später aber zurück.

