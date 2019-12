“Deutscher Fahrer”-Zettel in Dresden: Das soll die Ausrede des Busfahrers sein

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) haben energisch auf die politische Provokation eines Busfahrers in einem ihrer Linienbusse reagiert. Der Angestellte des Subunternehmens Sachsentrans hatte am Montag an einer Seitenscheibe der Fahrerkabine ein Blatt angebracht auf dem stand "Diesen Bus steuert ein Deutscher Fahrer". © Quelle: Tino Plunert/dpa-Zentralbild/dpa